«Βλέπουμε ακόμη εφιάλτες» - Τι λένε στον FLASH συγγενείς θυμάτων και επιζώντες της Marfin

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Σουρέλης, Ελένη Καραθάνου

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία στη Marfin, που συγκλόνισε τη χώρα και άφησε πίσω της τρεις νεκρούς, η σύλληψη δύο ατόμων αναπτερώνει τις ελπίδες των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων για δικαιοσύνη.

Για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στις 5 Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου, ο χρόνος δεν στάθηκε αρκετός για να απαλύνει τον πόνο τους. Αντίθετα, η πολύχρονη αναμονή για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων αποτέλεσε μια δεύτερη, διαρκή δοκιμασία.

Ο Νώντας Τσάκαλης

Ο θείος του Νώντα Τσάκαλη, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 36 ετών από ασφυξία, εγκλωβισμένος μέσα στην τράπεζα που καιγόταν, προσεύχεται αυτή τη φορά να έχουν συλληφθεί οι πραγματικοί δράστες, αν και δηλώνει δύσπιστος μετά από τόσα χρόνια, όπως λέει στον FLASH: «Μακάρι να έχουν πιαστεί οι δολοφόνοι του ανιψιού μου. Και άλλες φορές στο παρελθόν συνέλαβαν άτομα, αλλά κανείς δεν καταδικάστηκε. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι οι πραγματικοί δράστες. Τόσα χρόνια κάποιοι ήξεραν από την κλίκα τους και θα έπρεπε να έχουν μιλήσει ή οι δράστες να έχουν ομολογήσει. Η μητέρα του Νώντα και αδελφή μου, 94 ετών σήμερα, ζει με τη θύμηση του παιδιού της».

«Μακάρι να έχουν συλλάβει τους δράστες - Είμαι δύσπιστη»

Συγκλονίζει η περιγραφή της Αναστασίας Χρηστάκη, η οποία εργαζόταν στην τράπεζα. «Νοσηλεύτηκα τότε για μία εβδομάδα με αναπνευστικά προβλήματα, όμως οι πληγές στην ψυχή είναι ακόμη ανοικτές, αν και έχουν περάσει 16 χρόνια. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια και αυτοί που ευθύνονται για το θάνατο των συναδέλφων μου, ενώ εμείς που επιζήσαμε, βλέπουμε ακόμη εφιάλτες και κάποιοι ταλαιπωρούνται με προβλήματα υγείας. Μακάρι να έχουν συλλάβει τους δράστες, όμως είμαι δύσπιστη, καθώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια», δηλώνει στον FLASH.

Η Αναστασία Χρηστάκη

«Τους ξέρουμε τους ένοχους»

Η Μαρία Καραγιάννη βγήκε στο μπαλκόνι της τράπεζας φωνάζοντας βοήθεια, ενώ η φωτιά έκαιγε και το κτίριο είχε γεμίσει με καπνούς. «Θυμάμαι όταν έπεσαν οι μολότοφ, κάποιοι από το πλήθος φώναζαν, να πεθάνετε, να καείτε όλοι! Δεν άνοιγαν ούτε για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτε τα ασθενοφόρα. Κάποιοι πήδηξαν από την ταράτσα για να σωθούν. Άλλοι εγκλωβίστηκαν» δηλώνει στον FLASH ο σύζυγός της, Γιάννης Καρακίτσος.

Η Μαρία Καραγιάννη/Eurokinissi

Και προσθέτει: «Έλεγαν ψέματα ότι η τράπεζα είχε κατεβάσει ρολά, ενώ αυτά δεν υπήρχαν. Είπαν ακόμη ότι οι εργαζόμενοι ήταν έτοιμοι να σχολάσουν, ενώ ούτε αυτό ίσχυε. Όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από αυτή την κόλαση, απέκτησαν άλλα προβλήματα όπως η γυναίκα μου. Εμείς τους ένοχους τους είδαμε από την πρώτη ημέρα στη ΓΑΔΑ, τους ξέρουμε, είναι όλοι γνωστοί. Επομένως για ποια δικαίωση μιλάμε;».

«Αυτή η μέρα έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων μας»

Ο Βαγγέλης Λαγουδάκος εργαζόταν στην τράπεζα και για να σωθεί, πήδηξε από ύψος σε διπλανό κτίριο. «Την ώρα των επεισοδίων και όταν κατάλαβα ότι θα καούμε, βγήκα στο μπαλκόνι και πήδηξα στον δεύτερο όροφο του διπλανού κτιρίου. Τραυματίστηκα λιγάκι αλλά σώθηκα. Αυτή η μέρα έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων μας» δηλώνει στον FLASH.

Θα αισθανθεί δικαίωση «όταν θα αποδειχτεί ότι οι συλληφθέντες είναι οι πραγματικοί ένοχοι και αποδοθεί Δικαιοσύνη. Και για εκείνους που χάθηκαν αλλά και για όσους επέζησαν, με όσα προβλήματα έχει αποκτήσει ο καθένας από αυτή την τραγωδία. Και στο παρελθόν είχαν ενοχοποιήσει κάποιον αρχικά, αλλά στη συνέχεια αθωώθηκε γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία σε βάρος του. Περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε από τις Αρχές».

«Μια λύτρωση» - Οι δηλώσεις του δικηγόρου 11 τραυματιών

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο νομικός εκπρόσωπος έντεκα τραυματισθέντων και διασωθέντων της τραγωδίας, Θρασύβουλος Κονταξής, προέβη σε δηλώσεις σχολιάζοντας τη νέα τροπή της υπόθεσης.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Κόνταξης, οι εντολείς του ενημερώθηκαν για τις συλλήψεις λίγο πριν από τις δηλώσεις του, αν και η ενημέρωση δεν έχει προλάβει ακόμη να φτάσει σε όλους. Περιγράφοντας την πρώτη αντίδρασή τους, σημείωσε ότι οι άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη εκείνης της ημέρας είναι σοκαρισμένοι.

Παράλληλα, ο δεν έκρυψε ότι ανάμεσα στα θύματα υπάρχει μια σχετική επιφυλακτικότητα αναφορικά με τη δύναμη των νέων στοιχείων, καθώς στο παρελθόν υπήρξε δικαστική διαδικασία που δεν απέδωσε καρπούς. «Υπάρχει και μια αμφιβολία αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η όλη δικογραφία, γιατί προηγήθηκε και μια άλλη περίπτωση που δυστυχώς απέβη άκαρπη, οπότε αθωώθηκαν. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι πράγματι αποδεικτικά θεμελιωμένη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κόνταξης έδωσε έμφαση στη σημασία που έχουν οι σημερινές συλλήψεις για τους ανθρώπους που επλήγησαν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια».