Marfin: Το απόγευμα στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, καθώς οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, στις 17:00, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλυτικό ρόλο στην επανεκκίνηση της έρευνας διαδραμάτισε ένα ανώνυμο αλλά ιδιαίτερα συγκεκριμένο email, το οποίο έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το περιεχόμενο του μηνύματος φέρεται να περιλάμβανε λεπτομερή στοιχεία που οδήγησαν στην επανεξέταση της δικογραφίας και στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανώνυμος αποστολέας κατονομάζει ως φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης του 2010 τα τρία πρόσωπα για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.

Οι εξελίξεις σηματοδοτούν νέα φάση στην πολύκροτη υπόθεση της Marfin, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.