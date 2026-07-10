Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για τη Marfin - Εικόνες, βίντεο

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη μεγάλη υπόθεση του εμπρησμού της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου, οδηγήθηκαν την Παρασκευή (10/7) το απόγευμα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν αναχωρήσει νωρίτερα από τη ΓΑΔΑ με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μάλιστα, η έξοδός τους από το κτήριο και η μεταφορά τους στα υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛΑΣ έγινε από άλλο σημείο, και όχι από την κεντρική πύλη.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί μία γυναίκα που βρίσκεται στη Βρετανία.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΦΙΝ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ INTIME NEWS

Η δικηγόρος των συλληφθέντων για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin, μιλώντας στον FLASH, έδειξε να αμφισβητεί το πόσο «ισχυρά» είναι τα στοιχεία της δικογραφίας. «Αν πρόκειται για ανώνυμα e-mail και φωτογραφίες με ΑΙ, τι να πω...», υποστήριξε μεταξύ άλλων.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του FLASH Κώστα Παπαδόπουλου, ένα ανώνυμο αλλά άκρως συγκεκριμένο email, το οποίο έφτασε στα ηλεκτρονικά συστήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του αποκαλούμενου και ως «ελληνικού FBI»), ήταν η θρυαλλίδα για την ανάσυρση της υπόθεσης της Marfin από το αρχείο, οδηγώντας σε μια δικαστική και αστυνομική ανατροπή μεγατόνων.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα περιλαμβάνονταν λεπτομερή στοιχεία που «ξεκλείδωσαν» την έρευνα. Ο αποστολέας κατονομάζε με σαφήνεια ως φυσικούς αυτουργούς της φονικής επίθεσης του 2010 τα τρία πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν ήδη εντάλματα σύλληψης. Μάλιστα, στο ίδιο email γινόταν εκτενής αναφορά και σε άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ανήκαν στην ίδια επιχειρησιακή ομάδα που έδρασε εκείνη τη μοιραία ημέρα στην οδό Σταδίου.



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Η πληροφορία αξιολογήθηκε αμέσως ως εξαιρετικά σοβαρή και αξιόπιστη από τα στελέχη του «ελληνικού FBI», με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος και να γίνει «φύλλο και φτερό» όλο το υλικό της αρχικής δικογραφίας.