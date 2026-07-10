Marfin: Πώς φωτογραφίες, βίντεο και ΑΙ οδήγησαν στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά

Τις απολογίες τους θα προετοιμάσουν τα επόμενα 24ωρα οι δύο συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου των Μάιο του 2010, με την σε βάρος τους κατηγορία να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.



Ήδη από το 2020 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε μιλήσει για νέα στοιχεία που είχαν περιέλθει σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία όμως φαίνεται ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου να αξιοποιηθούν και να οδηγήσουν στα εντάλματα για μία τραγική υπόθεση που «στοιχειώνει» ακόμη και σήμερα τα μνημονιακά χρόνια.

Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο τα οποία οι αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξέτασαν και αντιπαρέβαλαν με υλικό από την μοιραία ημέρα της δολοφονικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια η τεχνολογία, που δίνει πλέον τη δυνατότητα στις διωκτικές αρχές για ακόμη πιο «καθαρές» εικόνες.



Μάλιστα, το 2021 - υπό άκρα μυστικότητα - έφτασαν στα χέρια της ΕΛΑΣ κάποιες επιπλέον φωτογραφίες, με πρόσωπα γνώριμα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τα οποία συμμετείχαν στα εκτεταμένα επεισόδια του 2010 από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και τα γραφεία της τότε Νομαρχίας Αττικής στη λεωφόρο Συγγρού.

Όπως διαπίστωσαν, κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση στο κτίριο της Marfin φορούσαν ακριβώς τα ίδια ρούχα και είχαν τα ίδια σακίδια, με αυτά των καλοκαιρινών διακοπών τους το 2009. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές με γνώση της υπόθεσης: ίδια ρούχα, ίδια καπέλα, ίδια γυαλιά ηλίου, ίδια σακίδια.

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για τη Marfin pic.twitter.com/tPVz8t76bF — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Και κάπου εκεί ζητείται η συνδρομή της ΔΕΕ, που χάρη στο σύγχρονο λογισμικό με ΑΙ μπορεί να αποτυπώσει – αποδώσει με πολλή μεγάλη αξιοπιστία τα υψομετρικά χαρακτηριστικά των ατόμων στις φωτογραφίες από τα επεισόδια αλλά και από το καλοκαίρι του 2009.

Κάπως έτσι, άρχισε να δομείται μία νέα έκθεση-ανάλυση με πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία από το 2010, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στις δικαστικές αρχές και οδήγησε στην έκδοση των νέων ενταλμάτων. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη δύο 42χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ενώ αναζητείται ακόμη μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ η συνήγορός τους, Άννυ Παπαρρούσου, δηλώνει στον FLASH ότι οι εντολείς της αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Όπως αναφέρει, θα τοποθετηθεί επί της ουσίας μόλις λάβει γνώση της δικογραφίας, σημειώνοντας πως όσα έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιηθεί δεν αρκούν, κατά την άποψή της, για ασφαλή συμπεράσματα.