Αθερίδης σε Χρυσοχοΐδη: «Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το Ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε πριν από μερικές ημέρες σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο κοινό βρισκόταν και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, ο ηθοποιός έδειξε την απόλυτη στήριξή του προς τον πολιτικό, παρά το γεγονός πως -όπως παραδέχτηκε- όταν είχε ακούσει για τη δημιουργία του ελληνικού FBI, το είχε χλευάσει…

«Να σας πω υπουργέ μου ότι όπου και όποτε μας χρειαστείτε θα είμαστε παρόντες γιατί έχει χαθεί η μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, αλλά αγαπητέ Μιχάλη σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη… Συγχωρέστε με γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου απ’ τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά κατουρήθηκα στα γέλια, έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία.

Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν το λέω τώρα γιατί είσαι παρών, αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ», είπε ο Αθερίδης ορμώμενος από τις συλλήψεις που έκανε η Ελληνικη Αστυνομία για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin Bank στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Αντιδράσεις

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Έλενας Ακρίτα που, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικών, έγραψε στο Facebook: «Ολομόναχο έζησε κι ολομόναχο πέθανε. Πέθανε στο νοσοκομείο το 20χρονο παλικαράκι που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί πισώπλατα στο κεφάλι 21 φορές. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία. Η μάνα του είπε πως ήταν ολομόναχο, χωρίς φίλους γιατί όλοι τον τραμπούκιζαν.

Δολοφονήθηκε, παιδί ακόμα. Κι εμείς καθόμαστε ακόμα στους καναπέδες μας. Κι εμείς ακόμα δεν έχουμε σηκωθεί να βγούμε στους δρόμους. Ντροπή μας. Ας ενημερώσει κάποιος τον Αθεριδη που αποθεώνει το θεάρεστο έργο του Χρυσοχοΐδη».

Την ίδια στιγμή αρκετοί χρήστες των social media σχολιάζουν αρνητικά τον τρόπο και τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός για να απευθυνθεί στον κ. Χρυσοχοϊδη…