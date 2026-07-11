Marfin: Έτοιμη να επιστρέψει η 46χρονη ύποπτη από τη Μεγάλη Βρετανία - Δηλώνει αθώα

Η δικηγόρος των δύο 42χρονων συλληφθέντων, Άννα Παπαρούσου, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί της και ότι η ίδια δηλώνει αθώα. Σύμφωνα με την κ. Παπαρούσου, η 46χρονη ενημερώθηκε ότι κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin και επικοινώνησε άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία, δηλώνοντας ότι δεν κρύβεται και ότι επιθυμεί να παρουσιαστεί κανονικά στις Αρχές. Η δικηγόρος τόνισε ότι η εντολέας της δεν διαφεύγει, αλλά επιθυμεί να αντιμετωπίσει την κατηγορία μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η κ. Παπαρούσου εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν την έχει μελετήσει στο σύνολό της, ωστόσο ανέφερε ότι βασικό στοιχείο φέρεται να είναι ένα ανώνυμο e-mail. Υποστήριξε ότι το μήνυμα λειτουργεί ουσιαστικά ως μαρτυρική κατάθεση, χωρίς όμως ο αποστολέας του να έχει ταυτοποιηθεί ή να αναμένεται να κληθεί στη δικαστική διαδικασία.

Μιλώντας στo ERTNews η κ. Παπαρούσου δήλωσε:

«Μόλις πληροφορήθηκε πως την εγκαλούν για τα γεγονότα της Marfin τηλεφώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώα και τους είπε ότι “εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές. Θα εμφανιστεί κανονικά στις αρχές, δεν κρύβεται, δηλώνει αθώα και θέλει να αντιμετωπίσει την κατηγορία έτσι όπως πρέπει».