Χρυσοχοϊδης για Marfin και Θεσσαλονίκη: Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με δήλωσή του αναφέρεται στις εξελίξεις τόσομε τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin το 2010 όσο και με εκείνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

«Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.



Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.