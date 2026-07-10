Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οδηγός σκόρπισε τον τρόμο - Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, παραβίασε φανάρια

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην Τούμπα.

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Τον τρόμο σκόρπισε ένας 21χρονος οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον κόμβο του Επταπυργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην Τούμπα, και στη συνέχεια παραβίασε STOP και προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα, ενώ παραβίασε και φανάρια.

Διαβάστε περισσότερα για τη σύλληψη του 21χρονου.

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