Δημητριάδης: «Είμαι ΝΔ και Ολυμπιακός, ο Σαμαράς βοήθησε τον Μητσοτάκη, μην υποτιμούν τον Τσίπρα»

Δηλώνει νεοδημοκράτης και Ολυμπιακός που «ιδρώνει τη φανέλα», συνειδητά δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα πρώτα του βήματα, εκτιμά ότι ο πρωθυπουργός θα στήσει κάλπες στο τέλος της κυβερνητικής θητείας αλλά όπως λέει «οι εκλογές θέλουν πανστρατιά», όταν μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Ο Αντώνης Σαμαράς με τιμά με τη φιλία του, εάν δεν μας βοηθούσε στις εσωκομματικές εκλογές δεν θα κερδίζαμε» είπε ο κ. Δημητριάδης στον Θανάση Λάλα.

«Θέλεις να πας ξανά στο 42%, τότε αγκαλιά σε όλους» λέει χαρακτηριστικά και υποστηρίζει σθεναρά τη σχολή σκέψης που υποστηρίζει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον κ. Σαμαρά.

«Υποτιμούν τον Τσίπρα»

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μίλησε αναλυτικά για την πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με την επισήμανση ότι «αυτή τη φορά κάνει στρατηγική και όχι τακτική».

Πιστεύει ότι ο στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι οι μεθεπόμενες, προγραμματισμένες κάλπες και γι' αυτό, όπως λέει «κάνει τοποθέτηση προϊόντος».

«Προφανώς δεν θα τον ψηφίσω αλλά στη ΝΔ τον υποτιμούν» λέει χαρακτηριστικά. Πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας δεν ήταν «ένας καλός πρωθυπουργός» αλλά αναγνωρίζει ότι η απόφαση που έλαβε για τις 120 δόσεις στις οφειλές, ήταν μια απολύτως σωστή κίνηση.

Οι σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο κ. Δημητριάδης ρωτήθηκε από τον Θανάση Λάλα για τις σχέσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα της εξουσίας που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν πρόδωσα ποτέ και δεν θα προδώσω ποτέ» είπε χαρακτηριστικά αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως για το εάν διατηρεί μέχρι σήμερα επικοινωνία με τον πρωθυπουργό.

Τον χαρακτηρίζει «δουλευταρά» και τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο στον οποίο «δεν πας απροετοίμαστος ή περίπου γνωρίζοντας ένα θέμα».

«Ο Τριντό έπεσε από την αύξηση στη στέγη»

Κατά τον κ. Δημητριάδη, οι επόμενες εκλογές θα είναι πιο δύσκολες από τις προηγούμενες.

Όπως υποστήριξε, ο Τριντό στον Καναδά έχασε την εξουσία από την αύξηση του κόστους στην στέγη, χαρακτήρισε την ακρίβεια «το σημαντικότερο πρόβλημα» αλλά όπως είπε «στην Ελλάδα η στέγη είναι πιο σημαντική από την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ».

«Με βάση τα νούμερα πάμε σε ακυβερνησία» είπε ο κ. Δημητριάδης αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη στάση του ΠΑΣΟΚ.

«Πώς θα κάνεις κυβέρνηση όταν ο αντίπαλος σού λέει ότι «θα σε βάλω φυλακή» αναφέρει για τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Έχει προσωπική εμμονή μαζί μου, πιστεύω ότι είναι «λίγος» και ρηχός, έχει μια αμορφωσιά που δεν έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο» είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Οι υποκλοπές

«Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπήρχε ζήτημα αλλά πουθενά δεν κινδύνεψε καμία κυβέρνηση» είπε ο κ. Δημητριάδης απαντώντας για το θέμα των υποκλοπών και του Predator.

«Κάποιος έπρεπε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και την ανέλαβα εγώ. Ποτέ δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτό το θέμα, εννοώ ποτέ. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνηση, δουλειά μου είναι να προστατεύω και ποτέ δεν πρόκειται να πω κάτι παραπάνω, προστατεύω πράγματα μεγαλύτερα από εμένα» ήταν η απάντησή του.

Τα «όχι» σε επιχειρηματίες

«Μια κυβέρνηση στην τελευταία της ημέρα είναι πιο ισχυρή από τον πιο δυνατό επιχειρηματία» λέει ο κ. Δημητριάδης και υποστηρίζει πως τα «όχι» που έχει πει σε επιχειρηματίες τα είπε καθ' υπόδειξη του ίδιου του πρωθυπουργού.

«Εισηγήθηκα να πει όχι ο πρωθυπουργός αλλά εάν ο πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο δεν θα έπρεπε να το υπηρετήσω;» προσέθεσε χαρακτηριστικά.



