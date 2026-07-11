Χατζηδάκης: «Υπάρχουν βίντεο όπου ο Τσίπρας αστειεύεται για τις μολότοφ - Η βία δεν έχει χρώμα»

Την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin, αλλά και να υπάρξει καθολική καταδίκη κάθε μορφής πολιτικής βίας, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα τον Μάιο του 2010. Μιλώντας στο Action24, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη μια «ανακούφιση» για κάθε δημοκράτη και κάθε άνθρωπο, σημειώνοντας ότι τα θύματα της επίθεσης, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, «πρέπει να δικαιωθούν».



«Έγινε μια επίθεση σε μια τράπεζα στην οποία υπήρχαν εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι, μια έγκυος γυναίκα. Αυτό που συνέβη τότε ξεπερνά τη φαντασία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη. «Είμαστε ένα κράτος δικαίου. Κανείς δεν μπορεί να κλείνει δικαστικές υποθέσεις πριν ολοκληρωθούν σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου», σημείωσε.



Ανέφερε ότι δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία, εξέφρασε όμως την εμπιστοσύνη του στις έρευνες των Αρχών, τονίζοντας ότι η Αστυνομία κινείται σε τέτοιες υποθέσεις με βάση στοιχεία. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, επιχειρούν να αποδώσουν τέτοιες επιθέσεις σε «προβοκάτσιες» ή να αναζητήσουν διαφορετικά κίνητρα πίσω από πράξεις βίας. «Η βία δεν έχει χρώμα. Βία και Δημοκρατία είναι έννοιες ασύμβατες», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να καταδικάζει τη βία όταν προέρχεται από έναν πολιτικό χώρο και να αναζητά δικαιολογίες όταν προέρχεται από άλλον.

Αναφερόμενος και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, με την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίζει με τα ίδια μέτρα και σταθμά κάθε μορφή βίας, ανεξάρτητα από την προέλευσή της. «Όλοι όσοι λένε ότι πιστεύουν στη Δημοκρατία δεν πρέπει να δίνουν οξυγόνο, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε τέτοιου είδους κινήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οξεία κριτική άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για τις μολότοφ, αλλά και τη στάση που, όπως υποστήριξε, τηρεί τμήμα της Αριστεράς απέναντι σε φαινόμενα πολιτικής βίας.



Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο όπου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει κάνει μια επίσκεψη στην επαρχία και «αστειεύεται για τις μολότοφ, όντας αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε ή πρωθυπουργός - δεν θυμάμαι αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορείς να αστειεύεσαι με τις μολότοφ».

Είπε ακόμη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι όσοι έχουν περάσει από την Αριστερά ή είναι στην Αριστερά έχουν περάσει από την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και από εκεί και πέρα μπορούν να λένε οτιδήποτε θέλουν για τη βία, να τη δικαιολογούν έμμεσα ή να επιτίθενται στους αντιπάλους τους». Τόνισε ότι όλοι πρέπει να κρίνονται «με τα ίδια μέτρα και σταθμά», σημειώνοντας πως η καταδίκη της βίας δεν μπορεί να εξαρτάται από την πολιτική ταυτότητα εκείνου που την ασκεί ή την σχολιάζει. «Η βία δεν έχει χρώμα. Δεν μπορεί μια δήλωση από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος να καταδικάζεται και από την άλλη, επειδή κάποιος είναι αριστερός, να θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη ανοχή», είπε.



Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που, όπως ανέφερε, έχουν τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με ζητήματα θεσμών και διακυβέρνησης. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε στην αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων λίγο πριν τις εκλογές του 2019, στην υπόθεση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και την καταδίκη του Νίκου Παππά από το Ειδικό Δικαστήριο, καθώς και στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Όταν κάποιος εμφανίζεται άσπιλος και αμόλυντος και κάνει σημαία του την εντιμότητα, θα πρέπει να δώσει και κάποιες απαντήσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι θέτει πολιτικά ερωτήματα και όχι προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Μιλώντας για τη ΔΕΘ είπε πως «το πακέτο θα είναι όσο πιο μεγάλο και δίκαιο γίνεται» ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ανέφερε ότι όλες οι προσπάθειες για κόμματα πέριξ της ΝΔ απέτυχαν.