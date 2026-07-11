Δημοσκόπηση ALCO: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ, σημαντική πτώση για Καρυστιανού

Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO για την «Εφημερίδα των Συντακτών» παραμένει στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου, με ποσοστό 24,6%, έναντι 24% στην προηγούμενη μέτρηση της Alco στις 30 Ιουνίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία ενισχύεται στο 15,3% από 14,7%.

Αντίθετα, απώλειες καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποχωρεί στο 9,7% από 10,4%, διατηρώντας την τρίτη θέση. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9% (από 6,7%), ενώ σημαντική πτώση σημειώνει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία υποχωρεί στο 6,4% από 7,8%.

Τη «δεκάδα» συμπληρώνουν το ΚΚΕ με 6,2% (από 6,4%), η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (από 3,1%), το ΜέΡΑ25 με 2,7% (από 2,3%) και η Φωνή Λογικής με 2,5% (από 2,3%). Η Νίκη παραμένει σταθερή στο 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 1,2% από 1,3%, ενώ οι Δημοκράτες μειώνονται στο 0,5% από 1%.

Στην ίδια έρευνα, οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο θα ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα που θα δημιουργούσε ο Αντώνης Σαμαράς. Το 83% απάντησε πως κάτι τέτοιο είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό, ενώ το 12% δήλωσε πως είναι «αρκετά» ή «πολύ» πιθανό να το επέλεγε.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες

Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, η ακρίβεια παραμένει στην κορυφή με ποσοστό 51%. Ακολουθούν η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9% και η εγκληματικότητα με 6%, ενώ το μεταναστευτικό, η παιδεία και το στεγαστικό συγκεντρώνουν από 2-4%.