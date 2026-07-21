Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ και στοιχείο έκπληξη για Σαμαρά

Με 11 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση.



Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 26,8%, η ΕΛΑΣ καταγράφεται στο 15,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9%. Το ΚΚΕ έχει 5,9%, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού είναι στο 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 (3,1%), η Φωνή Λογικής (3%) και η Πλεύση Ελευθερίας (2,9%). Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

Αναλυτικά τα ποσοστά:



Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Interview για politic

«Θα ψηφίζατε ένα κόμμα Σαμαρά;»

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι το 12% δηλώνει πως θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.

Interview για Politic

Στην καταλληλόλητα για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%.

Η δυναμική της Ρένας Δούρου

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει πως μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και 30%. Η απάντηση «κανένας» παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Interview για Politic

Δυσπιστία για τους θεσμούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% θετικές γνώμες.

