ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου και τυπικά η νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η Ρένα Δούρου εξελέγη επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του από την κούρσα διαδοχής. Η Ρένα Δούρου εξελέγη με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό.

Μετά την απόσυρση του βουλευτή Χανίων, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση και η εκλογή της πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 150 της Βουλής.

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Η νέα επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με στόχο την επανεκκίνηση και την αναγέννηση του κόμματος.

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη γνωστή φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Να αγαπάς την ευθύνη», σημειώνοντας ότι τα στελέχη του κόμματος καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο τους απέναντι στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε, η προσπάθεια αυτή γίνεται παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, αλλά και τις προκλήσεις που συνεχίζονται.

Η ίδια χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

Στην εκλογική διαδικασία υπάρχει απαρτία, καθώς έχουν ψηφίσει και οι οκτώ βουλευτές που απαιτούνται για την εγκυρότητα της διαδικασίας. Μετά την ψηφοφορία, ακολουθεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής

Τυπικά, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 12 βουλευτές, μετά και το κύμα αποχωρήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Ωστόσο, στον συγκεκριμένο αριθμό περιλαμβάνονται πρόσωπα που είτε έχουν ήδη παραιτηθεί είτε έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους από τη θέση που κατέχουν.

Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής της ΚΟ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έχει ήδη παραιτηθεί, καθώς και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή της από τη Δευτέρα.

Παράλληλα, την αποχώρησή του έχει προαναγγείλει και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Στο ίδιο πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίστοιχες κινήσεις ενδέχεται να δρομολογήσουν και οι Βασίλης Κόκκαλης και Νίνα Κασιμάτη.