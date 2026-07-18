Παναγιώτοπουλος-Μελίδης οι δύο νέοι εκπρόσωποι Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Μελίδης είναι τα δύο μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αναλαμβάνουν πλέον χρέη εκπροσώπων Τύπου του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, με αυτή την απόφαση του κόμματος τα δύο στελέχη αναλαμβάνουν τα ηνία της Επικοινωνίας, αντικαθιστούν τον Χρήστο Γιαννούλη.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στα Καραΐικα Αχαΐας.

Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικεύτηκε στην καρδιολογία. Από το 1994 έως σήμερα υπηρετεί το ιατρικό λειτούργημα από διάφορες θέσεις.

Το 1994 εξελέγη πρόεδρος της κοινότητας Καραιΐκων. Στη συνέχεια, το 2002 και το 2006 εκλέχθηκε δήμαρχος στον Δήμο Μόβρης. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εκλέχθηκε δήμαρχος του «Καλλικρατικού» δήμου Δυτικής Αχαΐας. Τέλος, τον Μάιο του 2014 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρέων, επικεφαλής της παράταξης «Αγωνιζόμενοι Πολίτες».

Τον Σεπτέμβριο του 2015 και τον Ιούλιο του 2019 κατήλθε ως υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Στις δεύτερες, κατέκτησε την τρίτη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο.

Από το 2015 εκλέγεται σταθερά μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το 2022 εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Σήμερα ζει στην Πάτρα και εργάζεται ως Διευθυντής καρδιολογίας στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μελίδης

Ο Δημήτρης Μελίδης είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Γενικός Γραμματέας του Παρατηρητηρίου Θεσμών, Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΕΚΠΑ, Διδάσκων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Δικαιοσύνη, Τεχνοηθική και Κυβερνοασφάλεια» του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος eJustice στο ίδιο Πρόγραμμα.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπ. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα θεσμών, διαφάνειας, ψηφιακού μετασχηματισμού και Δικαιοσύνης έχοντας διατελέσει Νομικός Σύμβουλος στο Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης, τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Αντιπρόεδρος ΔΣ του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών (ΟΑΚΑ), Νομικός Σύμβουλος του Κέντρου Επιχειρηματικότητας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εισηγητής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Πρόγραμμα eJustice Panteion), Συντονιστής Εθνικών Δράσεων και Εισηγητής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης διατελέσει μέλος σε 17 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του δράσης υπήρξε αν. Γραμματέας του Τομέα Θεσμών (Σύνταγμα, Διαφάνεια, Πολιτικό Σύστημα) του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Η ενεργή του παρουσία στον δημόσιο διάλογο για τη θεσμική ανασυγκρότηση και ο προοδευτικός του προσανατολισμός τον φέρνουν σήμερα στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.