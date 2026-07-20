Εκτός Βουλής και επισήμως ο Συμεών Κεδίκογλου

Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης που ανήκει στην ΕΛΑΣ και ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου ο οποίος φέρεται να μην επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή για προσωπικούς λόγους. Έτσι η έδρα θα κατευθυνθεί, όπως όλα δείχνουν, στη Θεοδώρα Ακριώτου.



Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει - μέχρι νεωτέρας - με 12 βουλευτές. Πρόκεται για τους Έλενα Ακρίτα, Παύλο Πολάκη, Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Γιώργο Παπαηλιού, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Χρήστο Γιαννούλη, Γιάννη Αμανατίδη, Σωκράτη Φάμελλο, Νίνα Κασιμάτη, ενώ μένει να πληρωθούν και οι θέσεις του Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και του Βασίλη Κόκκαλη (από τον Ιωάννη Καριπίδη).



Υπενθυμίζεται πως ο μέχρι πρότινος βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



«Στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση - τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!», είχε αναφέρει ο ίδιος.