Πολιτική Βουλευτές Παραίτηση ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός Βουλής και επισήμως ο Βασίλης Κόκκαλης - Ποιος θα πάρει την έδρα

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται πλέον σε 52.

Βασίλης Κόκκαλης/Eurokinissi
Βασίλης Κόκκαλης/Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

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Παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ είχε νωρίτερα τετ α τετ με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντάς τον για την απόφασή του να αφήσει οριστικά τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα δεχθεί την έδρα.

Μετά το κύμα αποχωρήσεων, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί αυτή τη στιγμή 12 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 52.

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