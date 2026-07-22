Εκτός Βουλής και επισήμως ο Βασίλης Κόκκαλης - Ποιος θα πάρει την έδρα

Παραιτήθηκε και επισήμως από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ είχε νωρίτερα τετ α τετ με τον Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντάς τον για την απόφασή του να αφήσει οριστικά τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είναι ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα δεχθεί την έδρα.



Μετά το κύμα αποχωρήσεων, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί αυτή τη στιγμή 12 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 52.