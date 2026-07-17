Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακοινώσει την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος έπειτα από τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει, πιθανότατα, αύριο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στην οποία δεν θα παραστεί, την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φάμελλος δεν είχε παραστεί ούτε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκφράζοντας, μέσω διαρροών, ανοιχτά τη διαφωνία του με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη.

Νωρίτερα σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπήθηκε από ένα ακόμη «κύμα» ανεξαρτητοποιήσεων, μεταξύ αυτών και η Όλγα Γεροβασίλη, ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης επέλεξε να παραιτηθεί από βουλευτής επιστρέφοντας την έδρα στο κόμμα.