Τι μέλλει γενέσθαι με την αντιπροεδρία της Βουλής μετά την αποχώρηση Γεροβασίλη

Η αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη - η οποία κατέχει το αξίωμα της αντιπροέδρου της Βουλής - από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλεί ανακατατάξεις και στο προεδρείο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι θέσεις στο προεδρείο ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα, επομένως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας μέλους Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η θητεία λήγει αυτοδικαίως.

Αυτό σημαίνει πως όταν η Όλγα Γεροβασίλη αποστείλει και τυπικώς την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της, θα ανοίξει ο δρόμος για την εκλογή νέου αντιπροέδρου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο λόγος για την καθυστέρηση της ανεξαρτητοποίησης

Δεδομένου ότι τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα της Ολομέλειας είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένο, με κομβική τη τριήμερη συζήτηση και ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η Όλγα Γεροβασίλη, κατόπιν συνεννόησης και με το προεδρείο, θέλησε να διευκολύνει την κατάσταση. Έτσι, για μερικές ακόμη ημέρες θα παραμείνει αντιπρόεδρος.

«Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες», αναφέρει η ίδια στη δήλωση ανεξαρτητοποίησής της.

Δεν αποκλείεται πάντως η εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς λόγο του φόρτου εργασίας της Ολομέλειας, να πραγματοποιηθεί μετά τη θερινή ανάπαυλα.