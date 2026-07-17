ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτείται από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Δίχως τέλος το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη να «πατάει το κουμπί» και να ανακοινώνει πως παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα στο κόμμα. Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είναι ο Γιάννης Καριπίδης.



«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», αναφέρει ο Βασίλης Κόκκαλης σε δήλωσή του, ενημερώνοντας πως θα ενημερώσει σχετικώς τον Νικήτα Κακλαμάνη την ερχόμενη εβδομάδα.



Η ανακοίνωση του Βασίλη Κόκκαλη

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.



Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.



Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.



Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.



Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.



Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.





Με εκτίμηση,



Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

«Κύμα» ανεξαρτητοποιήσεων



Είχε προηγηθεί νωρίτερα σήμερα, η ανεξαρτητοποίηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ των Όλγας Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα. Η ΚΟ αυτή τη στιγμή αριθμεί συνολικώς 12 μέλη.



Τις προηγούμενες ημέρες είχαν οδηγηθεί στην έξοδο οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, καθώς και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Κώστας Μπάρκας, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέττα που ανεξαρτητοποιήθηκαν.