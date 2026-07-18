Πολάκης κατά Τσίπρα: «Υπάρχει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ - Θα συνεχίσω να παλεύω»

Με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά και με ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε ο Παύλος Πολάκης κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ζητώντας καθαρές πολιτικές θέσεις και επιμένοντας ότι η παράταξη μπορεί να ανακάμψει εκλογικά.

«Μόνο οι κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια»

«Μόνο οι εξαιρετικά κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν συνέχεια στον χώρο», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο βουλευτής Χανίων.

Όπως είπε, «καταρχήν κρατηθήκαμε όρθιοι», για να προσθέσει ότι «έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα».

«Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στήνει κάτι, το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε», υποστήριξε.

«Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 5% ή 10%, το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε ότι, μέχρι στιγμής, όσοι προετοιμάζουν νέο πολιτικό εγχείρημα «δεν λένε γραμμή, λένε αέρα κοπανιστό».

Υποστήριξε ακόμη ότι ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να φτάσει στο 17% ή 18% και να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ μόνο στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρεύσει εκλογικά.

«Αν εμείς πάρουμε 5%, 6% ή 10%, αυτό το σενάριο δεν υλοποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές σε «δολοφονία χαρακτήρα»

Ο βουλευτής Χανίων υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «τεράστια δολοφονία χαρακτήρα», επειδή –όπως είπε– συγκρούστηκε με τη διαπλοκή.

«Τη διαπλοκή εγώ τη χτύπησα, χάσανε λεφτά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε στο στόχαστρο.

«Όσοι είμαστε σήμερα εδώ, είμαστε αυτοί που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συγκρουστήκαμε», σημείωσε.

Απαντώντας, εμμέσως, σε εσωκομματικές επικρίσεις και στη Ρένα Δούρου, υποστήριξε ότι έχει προσφέρει «και με το παραπάνω» στη συλλογική προσπάθεια υπεράσπισης του κόμματος, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί προσωπικών στρατηγικών.

Πυρά και κατά Φάμελλου

Στο στόχαστρο του Παύλου Πολάκη βρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο, ναι, και το λέω ευθέως», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί την Πρωτομαγιά και συζήτησαν επί περίπου μία ώρα.

Κατά τον ίδιο, «αποδείχθηκε ότι υπηρετούσε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να φύγουν μέλη και στελέχη του κόμματος και να πάνε εκεί».

«Η χώρα χρειάζεται μια Αριστερά που να θέλει να κυβερνήσει»

Σε προγραμματικό επίπεδο, ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι η χώρα έχει ανάγκη από «μια Αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα ότι θέλει να κυβερνήσει».

Έθεσε ως βάση το πρόγραμμα που είχε εγκριθεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το 2022, εκτιμώντας ότι από τις προγραμματικές θέσεις θα κριθεί και το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς, διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι η σκανδαλολογία, είναι η αναδιανομή που κάνει ο Μητσοτάκης».

Αναφέρθηκε ακόμη στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τσίπρα, λέγοντας ότι είχε εκφράσει ενστάσεις προς τους Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο Χουλιαράκη, ενώ επικαλέστηκε ως παράδειγμα και τη διαχείριση της επιστρεπτέας προκαταβολής, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άσκησε την απαιτούμενη κριτική.

«Θα συνεχίσω να παλεύω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Πολάκης επανέλαβε ότι η πορεία του κόμματος θα κριθεί από το προγραμματικό του στίγμα.

«Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ