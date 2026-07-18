Νίκος Παππάς: «Η απόφαση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα αποδείχθηκε ανεφάρμοστη»

Ο Νίκος Παππάς, που με τις μέχρι πληροφορίες αναμένεται να αναλάβει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της συμφωνίας για «συλλογική ηγεσία», τοποθετήθηκε εφ' όλης της ύλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Για τις εκλογές και τις συμμαχίες

Έμφαση έδωσε στην αδύνατη, όπως την χαρακτήρισε, απόφαση που λήφθηκε κατά την Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου και ουσιαστικά προέκρινε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να στηριχθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με τον βουλευτή να επισημαίνει πως ο πρώην πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί σχέσεις με το παλαιό του χώρο. «Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Αντί της συλλογικής προγραμματικής συζήτησης, οι δηλώσεις τους ανέδειξαν μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές διαπραγματεύσεις», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε, αναφορικά με το ζήτημα των συνεργασιών πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει όμως να εγκαταλείψει τη στρατηγική των συμμαχιών, λέγοντας πως «Ακριβώς επειδή πιστεύουμε στις συνεργασίες, θεωρούμε ότι αυτές προϋποθέτουν πολιτική ισοτιμία, δημόσιο προγραμματικό διάλογο, σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής δύναμης. Και συλλογικές αποφάσεις. Οι προσωπικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Οι μετακινήσεις προσώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προγραμματικές συγκλίσεις».

Σε αυτή την κατεύθυνση υποστήριξε πως η εκλογική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι η συμμετοχή στις επόμενες κάλπες «μαζί με τις συμμαχίες που θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε. Μαζί με τους συμμάχους μας, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν. (...) Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και θα είναι και πρωταγωνιστής των διεργασιών για το αύριο της Αριστεράς».

Ο ίδιος δεν κατονόμασε σε ποιες πολιτικές δυνάμεις απευθύνεται το κάλεσμα για συμμαχίες συγκεκριμένα, παρόλ' αυτά είπε πως απευθύνονται «σε όσους και όσες συμπορευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σε όσους και όσες οι δρόμοι μας χώρισαν μετά το 2023 αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας ισχυρής σύγχρονης Αριστεράς. Και σε νέες κοινωνικές και δημιουργικές δυνάμεις που αναζητούν έναν χώρο ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής», με τα λόγια του να παραπέμπουν ξεκάθαρα στη Νέα Αριστερά.

Η επόμενη μέρα

Ο Νίκος Παππάς μίλησε επίσης, μεταξύ άλλων, και για την επόμενη στο κόμμα.

Αναφερόμενος στις αποχωρήσεις και παραιτήσεις των βουλευτών του κόμματος αυτές τις μέρες, είπε σχετικά με τις έδρες πως «Οι πολίτες δεν εξέλεξαν μεμονωμένα πρόσωπα. Εξέλεξαν ένα πολιτικό πρόγραμμα. Μια συλλογική προσπάθεια. Μια συγκεκριμένη παράταξη. Κανείς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Ούτε ως προσωπική αποσκευή που μπορεί να περιφέρεται και να βγαίνει στον πλειστηριασμό».

Ταυτόχρονα, τόνισε για το σχέδιο «αναγέννησης» του κόμματος, όπως το χαρακτήρισε η Ρένα Δούρου, και για την απόφαση για συλλογική ηγεσία πως «Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Απαντά στην ανάγκη να εκφράσουμε έμπρακτα τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Να αξιοποιήσουμε το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος. Και να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεννόηση και στη συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ