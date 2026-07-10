Πολάκης για Φάμελλο: «Ανίκανος, πήγε το κόμμα στο 2%»

Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, τον οποίο χαρακτήρισε ανίκανο να οδηγήσει το κόμμα από το 12% στο 2%.

Μιλώντας στο Open, ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τασσόμενος παράλληλα υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στο κόμμα. Υποστήριξε ότι πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο, όπως ορίζει το Καταστατικό, και στη συνέχεια εκλογή προέδρου.

«Αυτοί που ναρκοθέτησαν τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να μεταφερθεί η περιουσία του κόμματος και αυτοί που ήταν σε αναμονή για να πάνε σε άλλο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ηγηθεί συνεργασίας προοδευτικών κομμάτων με στόχο την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο κ. Πολάκης έστρεψε τα βέλη του κατά του Σωκράτη Φάμελλου, τον οποίο χαρακτήρισε ανίκανο να διοικήσει το κόμμα. «Ο κ. Φάμελλος είχε μια ανικανότητα να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα κόμμα στο 12% και να το πηγαίνεις στο 2%», τόνισε.

Σημείωσε ότι χρέη προέδρου εκτελεί επί του παρόντος η Πολιτική Γραμματεία και ότι κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, η οποία, όπως είπε, «θα παράξει άλλο σχέδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Πολάκης δήλωσε ότι συμμετείχε στην προηγούμενη συνεδρίαση και θα συμμετάσχει και σε αυτή, εκτιμώντας ότι θα ληφθεί απόφαση για την επαναφορά του ως βουλευτή. Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, απάντησε: «Φυσικά θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Το έχω ξαναπεί αυτό».