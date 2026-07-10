Σπίρτζης: «Δεν θέλω την έδρα Καραμέρου, δεν συμμετέχω σε πολιτικό τσίρκο»

Την απόφασή του να μην αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σπίρτζης. Παράλληλα διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε άλλο κομματικό σχήμα, αφήνοντας αιχμές για στελέχη που στήριξαν τις ηγεσίες Κασσελάκη και Τσίπρα.

Ο Χρήστος Σπίρτζης επικαλείται ριζικές διαφωνίες με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική αξιοπρέπεια που, όπως λέει, οφείλουν όλοι να τηρούν, εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν αποδέχεται την κοινοβουλευτική έδρα.

Διευκρινίζει πως η απόφασή του δεν σχετίζεται με ενδεχόμενη συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος, και εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτό που περιγράφει ως «πολιτικό τσίρκο», αποδίδοντας ευθύνη τόσο στην κυβέρνηση όσο και σε όσους βάζουν προσωπικές στρατηγικές πάνω από το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του Χρήστου Σπίρτζη

«Όταν η πολιτική γίνεται επάγγελμα, παύει να είναι πολιτική. Γι αυτό ποτέ δεν αντιμετώπισα την συμμετοχή μου στην πολιτική ως επαγγελματική ενασχόληση. Έχω επάγγελμα. Ήμουν, είμαι και θα είμαι Μηχανικός και αυτό μου δίνει την ευχέρεια να μην τσαλακώνω την προσωπική μου αξιοπρέπεια στους όποιους συμβιβασμούς ζητούνται, όταν συμμετέχεις στην πολιτική.

Είναι γνωστή η διαφοροποίηση μου από τις κεντρικές πολιτικές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις οποίες εξέφρασα στο τελευταίο συνέδριο, η μη συμμετοχή μου και ουσιαστικά η αποχώρηση μου.

Δεν μπορούσα να συνεχίσω την συμπόρευση μου, με μια ηγετική ομάδα, που στο σύνολο της συνεργάστηκε και στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, σε μια πορεία πλήρους ευτελισμού του κόμματος μας και της πολιτικής στο σύνολο της.

Οι αρχές που υπηρέτησα σε όλη μου την διαδρομή, οι ριζικές διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αναλάβω κοινοβουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την σημερινή παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου και επομένως δεν αποδέχομαι την κοινοβουλευτική έδρα.

Ίσως να είναι παράταιρη μια τέτοια στάση, όταν παρακολουθούμε όλοι να μην έχει μείνει ψήγμα όχι πολιτικής αλλά ακόμη και προσωπικής αξιοπρέπειας στη στάση και τις συμπεριφορές πολλών διακριτών στελεχών της πολιτικής ζωής.

Οφείλω να δηλώσω ότι η μη αποδοχή της κοινοβουλευτικής έδρας δεν σχετίζεται με την συμμετοχή μου σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος ή έστω με τη συμμετοχή μου σε κάποιο κομματικό σχήμα, υπό τις σημερινές συνθήκες. Δεν επιθυμώ να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο, που έχει διαμορφωθεί, με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και με ευθύνες όσων θέτουν πάνω από το αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, για απαλλαγή από την σημερινή κυβέρνηση, προσωπικές στρατηγικές και μικροκομματικούς τακτικισμούς.

Δυστυχώς οι προτάσεις και εκκλήσεις πολλών προοδευτικών ανθρώπων για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, που θα έδινε μια εκθετική πολιτική δυναμική και θα διασφάλιζε την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, δεν έτυχαν της αποδοχής των ηγεσιών των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών, παλαιών και νέων, του προοδευτικού χώρου.

Κυριάρχησαν οι αντιλήψεις του τακτικισμού για τις μεθεπόμενες εκλογές και της μάχης του ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα, με όσα έχει διαπράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου όφειλαν να έχουν διασφαλισμένη κοινωνική πλειοψηφία, αντί να επιχαίρουν και να ανταγωνίζονται για μειοψηφικά ποσοστά.»