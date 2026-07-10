Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές - Έφυγε ο Φάμελλος, πώς έφτασε στην παραίτηση

«Το αδιέξοδο τελείωσε, πάμε για εκλογές». Με τη φράση αυτή υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, περιέγραψε, την επόμενη ημέρα του κόμματος. Μια περίοδος που διαφαίνεται καθοριστική -κάποιοι την χαρακτηρίζουν ιστορική- που θα κρίνει όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά κυρίως την ταυτότητα του κόμματος. Θα είναι εκείνη η πολιτική περίοδος που η Κουμουνδούρου θα βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα εν τοις πράγμασι αφού το ένα ψηφοδέλτιο θα έχει τον τίτλο ΕΛΑΣ και το άλλο ΣΥΡΙΖΑ!

Από νωρίς χθες πρωί, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που άρχισαν να ενημερώνονται από τον FLASH, για την πιθανότητα παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου. Λέγεται, μάλιστα, πως ο ίδιος επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς (!), ζητώντας τη γνώμη τους και κυρίως σε κάποιες περιπτώσεις τη βοήθεια τους. Ήξερε πως η Κεντρική Επιτροπή θα εξελισσόταν σε μια μεγάλη ήττα και αυτή τη φορά ή θα προχωρούσε σε μια γενναία κίνηση παραίτησης ή θα οδηγούσε ως επικεφαλής το κόμμα στις εκλογές. Το δεύτερο δεν μπορούσε να το δεχθεί. Ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το κλίμα είχε βαρύνει αρκετά και από την απουσία επικοινωνίας, εδώ και μήνες, με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τις αποχωρήσεις μελών και στελεχών που στήριζαν την πολιτική του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των στενών του συνεργατών που τους κάλεσε το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου, προσπάθησε να τον μεταπείσει και ως τελευταία κίνηση του πρότεινε να έρθει σε επικοινωνία με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά. Με κάποιο τρόπο να συμφωνηθεί -ένα modus vivendi δηλαδή- η παρουσία του κόμματος στα πολιτικά δρώμενα και να αποφευχθεί η προσωπική σύγκρουση στην κεντρική επιτροπή. Το τηλέφωνο αυτό δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου κανείς, πλέον, δεν θα δεχόταν γενικόλογες προτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών δεν γνώριζαν καν τις προθέσεις του, μέχρι αργά το απόγευμα. Ενημερώθηκαν όταν στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου είχαν μπει οι τίτλοι τέλους.

Στο προσκήνιο η συλλογική ηγεσία

Ο Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε και η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ μόλις ξεκίνησε. Η κεντρική επιτροπή θα πραγματοποιηθεί και σήμερα το πρωί στην Κουμουνδούρου θα υπάρξει συγκέντρωση υποστηρικτών της νέας ηγεσίας! Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρένα Δουρου και ο Νίκος Παππάς, δεν πρόκειται να δεχθούν ηγεσία του Παύλου Πολάκη. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση ένα πιθανό σενάριο είναι η συλλογική ηγεσία, χωρίς να αποκλείεται και η διοργάνωση συνεδρίου. Μάλλον, όμως, απίθανο διότι μεσούντος του θέρους, αυτό χαρακτηρίζεται σχεδόν απαγορευτικό.

Σε αυτό έχουν καταλήξει εκτός των δυο και ο Γιάννης Μπουλέκος που την τελευταία περίοδο είχε παίξει εκ των σημαντικότερων ρόλων, τόσο απέναντι στον Παύλο Πολάκη όσο και απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ, στο σπίτι ενός εκ των πρωταγωνιστών της επόμενης ημέρας, κατέληξε σε συμφωνία: συλλογική ηγεσία σε πρώτη φάση με προοπτική την ανάδειξη νέου προέδρου στο εγγύς μέλλον.

Επίσης, θα οργανωθούν το Σάββατο με απόφαση κεντρικής επιτροπής, η επιτροπή ψηφοδελτίων και οδικός χάρτης για τις εκλογές καθώς, επίσης, και η προετοιμασία του κόμματος για τη ΔΕΘ, με την παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος που, όπως γίνεται αντιληπτό, λαμβάνει, πλέον, ευρύτερες διαστάσεις και πέραν των στενών ορίων της Κουμουνδούρου…