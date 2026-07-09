Πολάκης: Ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος - Καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τον βουλευτή του κόμματος να ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε ορθή την απόφαση του κ. Φάμελλου να αποχωρήσει από την ηγεσία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη την οποία ο ίδιος είχε ζητήσει.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής», ενώ προσθέτει: «Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μία φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της».

Ο Παύλος Πολάκης υπογραμμίζει ότι «η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει».

Ολόκληρη η ανάρτηση Πολάκη

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!!

Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!!

Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ.

Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη!!»