Στην Κουμουνδούρου Πολάκης, Παππάς, Δούρου για τηνΠολιτική Γραμματεία - Η Ακρίτα θέλει Κεντρική Επιτροπή

Αποφασισμένοι να κάνουν κανονικά αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εμφανίζονται οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, στον απόηχο της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται πως χθες το βράδυ μιλώντας στο ERTNews η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά είχε δηλώσει πως δεν θα γίνει η συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου μετά από την απόφαση του κ. Φάμελλου για παραίτηση.

Οι πληροφορίες ωστόσο επιμένουν ότι οι κύριοι Πολάκης και Παππάς όπως και Ρένα Δούρου επιμένουν για τη συνεδρίαση του οργάνου, την εκλογή νέου γραμματέα και στη συνέχεια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος.

Για «απαράδεκτο φιρμάνι» κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα σχολιάζοντας το μήνυμα που έλαβαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για αναβολή της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής.

«Σιγά μην δεν κάνουμε αύριο Κεντρική Επιτροπή επειδή πήραμε αυτό το απαράδεκτο φιρμάνι - ακόμα ψάχνουμε ποιος είναι ο αποστολέας του. Ρώτησα (όχι πολύ ευγενικά ομολογώ) χτες στο επίσημο τσατ της Κοινοβουλευτικής Ομαδας κι απάντηση δεν πήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το αμπέλι κανενός.

Θα είμαστε εκεί, αυριο Σάββατο στις 10:30.

Ραβόμαστε».