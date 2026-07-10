Δολοφονία Νέστορα: Στην «Αναρχική Δράση» η 26χρονη που συνελήφθη - Είχε φυλακιστεί για 28 επιθέσεις

Ρεπορτάζ: Κώστας Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαναστασούλης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρεία επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (ΔΑΕΕΒ) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Στόχος της επιχείρησης είναι η σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου 2026 σε σπίτια πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στα σπίτια που στοχοποιήθηκαν με γκαζάκια ήταν και αυτό της Αφροδίτης Νέστορα, μια επίθεση που είχε τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε εξέλιξη για τις συλλήψεις όσων ευθύνονται για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα



Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH pic.twitter.com/J0yQvY5jhG — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων, με τις δύο συλλήψεις να πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και τη μία στην Κρήτη. Μάλιστα, από τις Αρχές επισημαίνεται πως οι συγκεκριμένες συλλήψεις αφορούν την επίθεση με γκαζάκια που έγινε στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί έγινε και η προσαγωγή μίας κοπέλας από την πολυκατοικία όπου είχαν κρυφτεί οι δύο αντιεξουσιαστές μετά τη φονική επίθεση με τα γκαζάκια.

@flashgrofficial 🚨 Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια της 1ης Ιουλίου. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκε και προσαγωγή γυναίκας από την πολυκατοικία όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση των Αρχών. Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Μέλος της «Αναρχικής Δράσης» η 26χρονη

Όσον αφορά τη σύλληψη που έγινε στην Κρήτη, πρόκειται για μία 26χρονη που μετά την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, είχε βρει κρησφύγετο σε ένα φιλικό της σπίτι στα Χανιά.

Σημειώνεται πως η συλληφθείσα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για έκνομες ενέργειες ως μέλος οργάνωσης του αντιεξουσιαστικού χώρου. Πρόκειται για την οργάνωση «Αναρχική Δράση», με την γυναίκα να δικάζεται το 2022 για 28 εμπρηστικές επιθέσεις από το 2016 και μετά.

Η 26χρονη είχε συλληφθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 2022 μετά από έκρηξη με γκαζάκια στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού» όπου είχαν προκληθεί μικρές υλικές ζημιές.

Σε βάρος της κοπέλας και άλλων δύο ανδρών είχε σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση «Οργάνωση Αναρχική Δράση», αναφορικά με 28 ενεργειες που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, από το 2016, καθώς και για τρομοκρατικές πράξεις: της έκρηξης, από κοινού, με χρήση εκρηκτικών υλών, κατασκευής, προμήθειας και κατοχής, από κοινού, εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών βομβών από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, εμπρησμού, κατοχής, κατασκευής και προμήθειας, από κοινού, πιστολιού, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με χρήση εκρηκτικών υλών.

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα / Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης, FLASH

Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα

Παράλληλα, χειροπέδες πέρασαν σήμερα οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής σε έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίος επίσης ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει προσαχθεί κατά το παρελθόν για παράνομες δράσεις.

Τέλος, συνελήφθη άλλος ένας 24χρονος, που είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο αντιεξουσιαστές μετά την επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής σε διάφορους χώρους και οικήματα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.