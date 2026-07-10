Πτήση τρόμου στην Θεσσαλονίκη: «Αυτό που έπαθε, μόνο σε ταινίες τρόμου» - Ανώτατη πηγή στον FLASH

Ακόμα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου έχει σοκαριστεί από τον εφιάλτη που έζησε ο 61χρονος Σέρβος τουρίστας κατά τη διάρκεια πρωινής πτήσης που πραγματοποιούσε η εταιρεία Ryanair, από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο.

«Ο επιβάτης είναι σοκαρισμένος. Και είναι λογικό γιατί αυτό που έπαθε δεν έχει ξαναγίνει. Μόνο σε ταινίες τρόμου συμβαίνουν αυτά. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Έχει εγκαύματα στο σώμα του ωστόσο, ακόμη γίνονται εξετάσεις και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα», λέει στον FLASH η ίδια πηγή.

Η βλάβη στον κινητήρα και το σπασμένο παράθυρο

Ο πιλότος μόλις αντιλήφθηκε το πρόβλημα και ενημέρωσε, επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εκεί από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος νωρίς το πρωί της 10ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε γενική βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να αποκολλήσουν κομμάτια από τον κινητήρα και από αυτό προκλήθηκε το σπάσιμο του παραθύρου. Ο 61χρονος επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, τον ρούφηξε ο αέρας από την αποσυμπίεση της καμπίνας του αεροσκάφους και η γυναίκα του, τον κρατούσε από τα πόδια για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Επίσης, άλλα τρία άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν ενώ ο 61χρονος άνδρας νοσηλεύεται, ευτυχώς, ελαφρά.

«Ήταν στον αέρα, η γυναίκα του τον κρατούσε από τα πόδια»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο άνδρας υπέστη εγκαύματα τριβής στο σώμα του όταν αυτό βρέθηκε εκτεθειμένο στον αέρα.

«Αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σέρβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις. Τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος και η γυναίκα του αλλά και όλοι οι επιβάτες. Τρομάρα» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.