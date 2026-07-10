Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας

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Ένας 36χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ζωγράφου, όπου ο 36χρονος αλλοδαπός, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εντοπίστηκε στη θάλασσα έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.

Για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή άλλου χειριστή τζετ σκι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και βοήθησε στην απομάκρυνσή του από το νερό.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με το thestival.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.