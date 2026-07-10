Ελεύθερος ο 70χρόνος που προκάλεσε πυρκαγιά για τις σφήκες - Αναβλήθηκε η δίκη

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε τη δίκη του 70χρονου ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς ενώ προσπαθούσε να διώξει σφήκες, στην περιοχή Καλοχωρίου. Εις βάρος του ασκήθηκε πλημμεληματική ποινική δίωξη για εμπρησμό εξ αμελείας.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε αναβολή για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτηση του.



Η φωτιά ξέπασε γύρω στις 3 χθες το μεσημέρι με συνέπεια να φλέγεται επί ώρες εργοστάσιο πλακιδίων στο οποίο εξαπλώθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα ο 70χρονος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια.



Στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, στο αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη του Δήμου Δέλτα προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι, προηγουμένως, ο 70χρονος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφήκες. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.