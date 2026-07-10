Θρίλερ σε πτήση από Θεσσαλονίκη: Επιβάτης έσπασε παράθυρο στον αέρα - «Βγήκε έξω το σώμα του»

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση που αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 61χρονος επιβάτης έσπασε παράθυρο του αεροπλάνου και προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει εκτάκτως στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά προς μέλη του πληρώματος, φωνάζοντας χωρίς προφανή αιτία και διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις βραδινές ώρες της 9ης Ιουλίου 2026, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η συμπεριφορά του επιβάτη προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να διακυβευτεί η ασφάλεια της πτήσης και ο κυβερνήτης να αποφασίσει την επιστροφή και την αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

«Η γυναίκα του τον συγκρατούσε από τα πόδια» - Τι αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννακός

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Γιαννακός, αναφέροντας πως ο 61χρονος υπήκοος Σερβίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο άνδρας υπέστη εγκαύματα τριβής, όταν, όπως υποστήριξε, έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους και μέρος του σώματός του βρέθηκε εκτεθειμένο στον αέρα.

Όπως περιέγραψε ο Μιχάλης Γιαννακός, η σύζυγος του 61χρονου φέρεται να τον συγκρατούσε επί περίπου πέντε λεπτά κρατώντας τον από τα πόδια, προκειμένου να μην παρασυρθεί, ενώ στη συνέχεια, με τη βοήθεια και άλλων επιβατών, κατάφεραν να τον επαναφέρουν στο εσωτερικό της καμπίνας.

«Αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σέρβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις. Τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος και η γυναίκα του αλλά και όλοι οι επιβάτες. Τρομάρα» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.