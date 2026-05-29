Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στα Χανιά επειδή επιβάτης έκανε φασαρία

Ένα αεροσκάφος της «EasyJet» πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (29/5) αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά, λόγω επιβάτη που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η πτήση είχε ξεκινήσει από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα, όμως γύρω στις 17:30 κρίθηκε απαραίτητο να κατευθυνθεί άμεσα προς τον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Αφορμή για την εκτροπή της πτήσης στάθηκε η προβληματική συμπεριφορά ενός επιβάτη, ο οποίος έκανε φασαρία και δεν υπάκουε στις οδηγίες του πληρώματος.

Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνος συνέχιζε να αντιδρά έντονα.

Αφού ο άνδρας απομακρύνθηκε, το αεροσκάφος μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς τον προορισμό του.