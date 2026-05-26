Αραξός: Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος που αντιμετώπισε βλάβη στον αέρα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (25/5) στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, όταν σήμανε συναγερμός για αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που αντιμετώπισε μηχανική βλάβη εν ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Ηράκλειο με προορισμό το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, όταν παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντας τον πιλότο να ενημερώσει άμεσα τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του Αράξου για επείγουσα προσγείωση.

Άμεσα τέθηκαν σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου, ενώ υπήρξε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού ενδεχομένου.

Τελικά, η αναγκαστική προσγείωση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Ο πιλότος και οι τρεις Ισραηλινοί επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο η αεροπορική περιπέτεια που έζησαν είναι βέβαιο πως θα τους μείνει αξέχαστη.