Χρυσοχοΐδης: «Ένοικοι της κατάληψης της Rosa Nera στην Κρήτη είναι οι δράστες της Βολουδάκη»

Για την επίθεση σε βάρος της Σέβης Βολουδάκη τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποκαλύπτοντας στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των δραστών και τη σύνδεσή τους με την κατάληψη Rosa Nera στα Χανιά.

Σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι στιγμής οι αρμόδιες Αρχές, τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση διαμένουν στην κατάληψη Rosa Nera στην Κρήτη.

«Ένοικοι της κατάληψης της Rosa Nera στην Κρήτη είναι οι δράστες της Βολουδάκη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Το υλικό υπήρχε, δεν είχε αξιοποιηθεί»

Αναφορικά με τα ντοκουμέντα και τις φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία που βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως «το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Υπήρχε αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος όμως έπρεπε να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που αξιοποιούν οι Αρχές. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου».

«Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα e–mail που λέει για εμάς τους δύο ότι κάναμε κάτι κακό, να καταδικάσει ανθρώπους; Όχι. Άρα, λοιπόν, για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, τεκμήρια και αυτά έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά εξετάζει ο ανακριτής και με βάση αυτό το υλικό, θα κριθεί τι θα γίνει η τύχη τους», τόνισε ο υπουργός.

«Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να συλλέγουν τα πληρέστερα, κατά το δυνατόν, στοιχεία προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Το 2022, μπήκε στο αρχείο και το 2024 άνοιξε ξανά και η προανάκριση πέρασε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, μαζί με αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής και όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ. Όλο αυτό το υλικό πέρασε και στα “χέρια” της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

»Τα πράγματα είναι απλά. Οι απαντήσεις των κατηγορουμένων θα κριθούν αρμοδίως τις επόμενες μέρες. Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί και λειτουργεί σωστά», επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις την υπόθεση Νέστορα»

Τέλος, αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι «τα στοιχεία είναι αδιάσειστα. Υπάρχει μία πλήρης δικογραφία, που περιγράφει με πολύ δυνατό τρόπο πώς έδρασαν όλοι αυτοί. Είναι επαγγελματίες, είχαν προσχεδιάσει την επίθεση και το είχαν δοκιμάσει. Τώρα, ήταν υπόθεση ορισμένων που θεωρούν εξ επαγγέλματος ότι υπερασπίζονται κάποια πράγματα που έχουν στο μυαλό τους και διαπραγματεύονται ανθρώπινες ζωές και φτάσαμε εδώ. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι εμπλέκονται κι άλλοι. Βεβαίως, θα συλληφθούν κι αυτοί που επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά».