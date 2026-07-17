Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ - Στο επίκεντρο οργανωμένο έγκλημα και αντιτρομοκρατία

Στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ασφάλειας προχώρησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Ρομπ Λο, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας και επιστολή προθέσεων.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το ιδιαίτερα θετικό επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών, με κοινό στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων που συνδέονται με τη διεθνή ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το νέο πλαίσιο συνεργασίας προβλέπει την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού, τη διεύρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την υλοποίηση κοινών δράσεων απέναντι στις απειλές που προέρχονται από διεθνικά εγκληματικά δίκτυα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών πρωτοβουλιών στους τομείς της αντιτρομοκρατίας, της καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της ασφάλειας των συνόρων, καθώς και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο Α' υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο αναπληρωτής διευθυντής της ίδιας Διεύθυνσης, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, ταξίαρχος Ζαμπία Γύπαρη, καθώς και ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζόσουα Χακ, ο αναπληρωτής υφυπουργός Στρατηγικής, Πολιτικής και Σχεδιασμού του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τζον Γκουντάνις, ο βοηθός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας για την Αντιτρομοκρατία και τις Απειλές κατά της Χώρας, Νίκολας Κίκις, καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός διευθυντής του Γραφείου Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας στην αμερικανική πρεσβεία, Σέλγουιν Σμιθ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ