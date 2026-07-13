Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί στο Άργος υπερέβαλαν, δεν έχουν αποστολή να σκοτώνουν παιδιά»

Με αφορμή την υπόθεση του Άργους, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παραδέχθηκε ότι οι αστυνομικοί «υπερέβαλαν», τονίζοντας πως αποστολή της ΕΛ.ΑΣ. είναι η σύλληψη των δραστών και όχι η αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια που διακινούνται για την έρευνα σχετικά με τον φονικό εμπρησμό στη Marfin, κάνοντας λόγο για «μυθεύματα».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε αρχικά στο περιστατικό στο Άργος, επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες των αστυνομικών θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, πρόκειται για «μια ενέργεια που όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς θα κριθεί από τα ποινικά δικαστήρια», επαναλαμβάνοντας ότι «ο ρόλος της Αστυνομίας είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη δολοφόνων, όχι να σκοτώνουμε παιδιά».

«Μυθεύματα και σενάρια» για την υπόθεση της Marfin

Αναφερόμενος στη φονική επίθεση στη Marfin, ο υπουργός διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες συλλήψεις βασίστηκαν σε ένα ανώνυμο email, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές αβάσιμες.

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η απονομή δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. «Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε ακόμη ότι η νέα έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2019. Όπως ανέφερε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», ξεκαθάρισε, αποδίδοντας την πρόοδο της υπόθεσης στη δουλειά των αστυνομικών που επανεξέτασαν το υλικό. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα πορίσματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά και έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της ανακρίτριας και της Εισαγγελίας, ενώ ολόκληρη η δικογραφία έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας πως πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 αθωώθηκαν τελικά από τα δικαστήρια.

«Ας είναι προσεκτικοί όλοι και ας αφήσουν τα σενάρια», κατέληξε, διερωτώμενος γιατί εξακολουθούν να αναπτύσσονται τόσα διαφορετικά αφηγήματα για μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια της Δικαιοσύνης.