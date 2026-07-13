Marfin: Συνελήφθη η 46χρονη που αναζητούταν στη Μεγάλη Βρετανία

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010, καθώς συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση.

Η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Η γυναίκα κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου, τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Τι είχε δηλώσει η 46χρονη στις ελληνικές Αρχές

Υπενθυμίζεται ότι, όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δηλώσει ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, πως δεν αναζητείται, ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Η 46χρονη ζει εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια στην πόλη Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στη χώρα και να παρουσιαστεί στις Αρχές.

Ο ρόλος των τριών κατηγορουμένων στην επίθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι Αρχές αποδίδουν διαφορετικούς ρόλους στα τρία πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Ένας εκ των δύο 42χρονων συλληφθέντων φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος της τράπεζας. Στη συνέχεια, ο ίδιος, μαζί με ένα ακόμη άτομο που μέχρι πρόσφατα αναζητούνταν, φέρεται να πέταξε στο εσωτερικό του κτιρίου τις βόμβες μολότοφ.

Ο δεύτερος 42χρονος, καθώς και η 46χρονη, φέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν υποστηρικτικό ρόλο και να ανήκαν στην ίδια ομάδα.

Οι πληροφορίες για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο 42χρονους προέρχεται από εύπορη οικογένεια, ενώ ο δεύτερος εργάζεται ως εναερίτης στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι φωτογραφίες, το mail και τα στοιχεία που «μίλησαν» μέσω AI

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH, στο φως έρχεται η συνδυαστική έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ προκειμένου να οδηγηθεί στους τρεις φερόμενους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη Marfin.

Ένα ανώνυμο mail που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι αυτό που φέρεται να «ξεκλείδωσε» την έρευνα, κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα ως υπαίτιους του εγκλήματος, πληροφορίες που οι Αρχές αξιολόγησαν ως σοβαρές.

Ωστόσο, το περιεχόμενο του mail ήρθε να «κουμπώσει» με στοιχεία που η ΕΛΑΣ φαίνεται πως έχει στα χέρια της εδώ και αρκετά χρόνια. Η Αστυνομία έχει συλλέξει οπτικό υλικό από το σημείο και τη στιγμή της επίθεσης στην τράπεζα, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες.

Ήδη από το 2020, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε μιλήσει για νέα στοιχεία που είχαν περιέλθει σε γνώση των Αρχών, τα οποία όμως φαίνεται ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Το 2021, υπό άκρα μυστικότητα, έφτασαν στα χέρια της ΕΛΑΣ κάποιες επιπλέον φωτογραφίες με πρόσωπα γνώριμα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, τα οποία συμμετείχαν στα εκτεταμένα επεισόδια που συνέβησαν την 5η Μαίου 2010 στο κέντρο της Αθήνας και έφτασαν μέχρι και τα γραφεία της τότε Νομαρχίας Αττικής στη Λεωφόρο Συγγρού.