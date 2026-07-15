Παραιτήθηκε η αντιδήμαρχος του Δήμου Άργους- Μυκηνών - «Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά αντίληψης»

Την παραίτησή της από τη θέση της Αντιδημάρχου Διοίκησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών υπέβαλε η Σάσσα Αργυροπούλου, επικαλούμενη ουσιαστική διαφορά αντίληψης με τον δήμαρχο Ιωάννη Μαλτέζο, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του που ακολούθησαν την πρόσφατη τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου στο Άργος.