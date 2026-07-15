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Παραιτήθηκε η αντιδήμαρχος του Δήμου Άργους- Μυκηνών - «Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά αντίληψης»

Η Σάσσα Αργυροπούλου παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος Διοίκησης, «Η παραίτησή μου αποτελεί τη μόνη συνεπή επιλογή απέναντι στις αρχές και στις αξίες που υπηρετώ»

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Την παραίτησή της από τη θέση της Αντιδημάρχου Διοίκησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών υπέβαλε η Σάσσα Αργυροπούλου, επικαλούμενη ουσιαστική διαφορά αντίληψης με τον δήμαρχο Ιωάννη Μαλτέζο, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του που ακολούθησαν την πρόσφατη τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου στο Άργος.

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