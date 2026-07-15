Παραιτήθηκε η αντιδήμαρχος του Δήμου Άργους- Μυκηνών - «Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά αντίληψης»
Η Σάσσα Αργυροπούλου παραιτήθηκε από Αντιδήμαρχος Διοίκησης, «Η παραίτησή μου αποτελεί τη μόνη συνεπή επιλογή απέναντι στις αρχές και στις αξίες που υπηρετώ»
Την παραίτησή της από τη θέση της Αντιδημάρχου Διοίκησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών υπέβαλε η Σάσσα Αργυροπούλου, επικαλούμενη ουσιαστική διαφορά αντίληψης με τον δήμαρχο Ιωάννη Μαλτέζο, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του που ακολούθησαν την πρόσφατη τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου στο Άργος.