Δωρεά 10 επιχειρησιακών οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ. από τη Wide Media Group

Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που δυναμώνει το επιχειρησιακό έργο των αρχών ασφαλείας πραγματοποιήθηκε με τη δωρεά δέκα σύγχρονων οχημάτων προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Wide Media Group παρέδωσε στην Ελληνική Αστυνομία δέκα πλήρως εξοπλισμένα SUV (Hyundai Tucson 150 ίππων), τα οποία προορίζονται για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στην τελετή παράδοσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Ντάλλας, έδωσε τα κλειδιά των οχημάτων, υπογραμμίζοντας τη διαρκή αφοσίωση της Wide Media Group στη στήριξη δράσεων με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και στην έμπρακτη ενίσχυση των θεσμών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. «Μακάρι η δική μας κίνηση —που γνωρίζω ότι είναι μία από τις πολλές προς την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και των μέσων για το δύσκολο έργο σας— να αποτελέσει οδηγό και παράδειγμα για να ακολουθήσουν κι άλλες στο μέλλον», σημείωσε ο κ. Ντάλλας, επισημαίνοντας πως η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερό πυλώνα της εταιρικής κουλτούρας του ομίλου.

Συμμαχία πολιτείας και ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξήρε την προσφορά της εταιρείας, εστιάζοντας στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Είμαστε περήφανοι ως χώρα και ως Ελληνική Αστυνομία που μια υπηρεσία προβαίνει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο σε επιχειρήσεις, οι οποίες οδηγούν στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας: «Η προσπάθειά μας είναι να προσφέρουμε ασφάλεια σε κάθε γειτονιά και ταυτόχρονα να διαλύσουμε τις μεγάλες εγκληματικές ομάδες που υπέσκαπταν τη δημοκρατία. Ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους της Wide Media Group, καθώς η προσφορά τους είναι πολύτιμη για την επίτευξη των στόχων μας».

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, η ηγεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου.