Βολουδάκη: Τρεις οι κουκουλοφόροι που έγραψαν τα συνθήματα στο σπίτι μου - Έφτασαν στην πόρτα

Για το περιστατικό με τους αγνώστους που έγραψαν συνθήματα όπως «θάνατος» και «γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το κτίριο όπου στεγάζονται τόσο η κατοικία όσο και το πολιτικό της γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κ. Βολουδάκη ανέφερε ότι το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, εξηγώντας πως «από ό,τι κατέγραψαν οι κάμερες. Ήταν οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, ήταν 3 και φορούσαν κουκούλες γιατί ενώ αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν πού χτυπάνε, αυτοί δεν θέλουν να φαίνονται. Και πάντα βράδυ γιατί δρουν στη σκιά».

Όπως επισήμανε, «αυτή είναι η 4η φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού, δίπλα από το κουδούνι ενώ λίγο πριν συμβεί το περιστατικό, μέσα στο κτήριο βρισκόταν ένα από τα παιδιά μου».

Αναφερόμενη στα συνθήματα που έγραψαν οι δράστες, υπογράμμισε ότι «Το τρομακτικό είναι ότι ένα από τα συνθήματα αφορά την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και γράφουν λευτεριά για τη δολοφονία. Σε ένα από τα σκαλιά έγραψαν "θάνατος". Όπως έγινε με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δεν τους ενδιαφέρει αν από τις πράξεις τους προκύψει θάνατος ή τραυματισμός δεν τους ενδιαφέρει γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν».

Κλείνοντας, η υφυπουργός τόνισε ότι «πρέπει να υπάρξει μια αυστηρότητα γιατί οι τρομοκράτες λειτουργούν με βάση τις πιθανότητες. Αυτοί έχουν την πρόθεση να φτάσουν μέχρι τη δολοφονία, θα τους κάτσει η δολοφονία, οκ. Δεν θα τους κάτσει, δεν πειράζει».