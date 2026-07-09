Άργος: «Έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι» - Με αυτισμό ο 20χρονος λέει η μητέρα του

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι έρευνες για το περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης, με την οικογένειά του να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία από το σημείο των πυροβολισμών, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον αέρα, όπως έχουν υποστηρίξει οι ίδιοι.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό διακρίνονται τα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο, στον οποίο φέρεται να επιχείρησε να ανέβει ο νεαρός.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 13 κάλυκες, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Τον σκοτώσανε, με μηχανήματα λειτουργεί το σώμα του»

Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση της υγείας του παιδιού της.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, οι γιατροί της ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που, σύμφωνα με την ίδια, δεν επιτρέπονται για χρήση από την Αστυνομία.

«Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη», είπε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα» στο κεφάλι του παιδιού της.

«Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%»

Η μητέρα του 20χρονου αναφέρθηκε και στην κατάσταση του παιδιού της, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει αυτισμό και έχει ποσοστό αναπηρίας 89%.

«Είναι αυτιστικός. Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο νεαρός είχε δυσκολίες στην επικοινωνία, ωστόσο μπορούσε να λειτουργεί ανεξάρτητα σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες.

Η μητέρα του 20χρονου περιέγραψε και όσα, σύμφωνα με την ίδια, προηγήθηκαν του περιστατικού.

Όπως είπε, ο γιος της είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιστατικό με αστυνομικό, ενώ δεν τον άφηνε να βγαίνει μόνος του.

«Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 20χρονος παρακολουθήθηκε από αστυνομικούς από την περιοχή της Ασίνης και στη συνέχεια, όταν διαπίστωσε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι, φοβήθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί.

«Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», πρόσθεσε.

«Είναι πολύ καλό παιδί - Αγαπούσε τα αυτοκίνητα»

Η μητέρα του 20χρονου μίλησε και για τον χαρακτήρα του παιδιού της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ικανότητες και αγάπη για τα αυτοκίνητα.

«Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί», είπε.

Όπως ανέφερε, είχε ολοκληρώσει τις σχολικές του εξετάσεις, είχε δίπλωμα οδήγησης και μεγάλη αγάπη για τα αυτοκίνητα.

«Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα ‘φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει», σημείωσε.

Παραμένει διασωληνωμένος στο ΚΑΤ

Η μητέρα του 20χρονου κατέληξε λέγοντας ότι, παρά το γεγονός πως θεωρεί ότι ο γιος της θα έπρεπε να είχε σταματήσει, ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε ήταν, όπως υποστήριξε, υπερβολικά βίαιος.

«Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεση του γιατρού από το Θριάσιο Νοσοκομείο, ο οποίος παρέλαβε τον 20χρονο, ο νεαρός διακομίστηκε διασωληνωμένος, υπό μηχανική υποστήριξη αναπνοής και σε μυδρίαση.

Παρουσίαζε τυφλό τραύμα από πυροβόλο όπλο, με πύλη εισόδου στην ινιακή χώρα της κεφαλής.

Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και διασωληνωμένος στο ΚΑΤ Αμαρουσίου.