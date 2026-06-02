Αισιοδοξία για το 3χρονο κοριτσάκι στα Χανιά - Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Σημάδια αισιοδοξίας μέσα από μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο φέρνει η πορεία της υγείας του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται μετά τα σοβαρά τραύματα που αποκάλυψαν ένα σκηνικό φερόμενης συστηματικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr, το παιδί αναμένεται τις επόμενες ημέρες να λάβει εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή και σημαντική βελτίωση. Η αποσωλήνωσή του θεωρείται ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα στην πορεία αποκατάστασης, ενισχύοντας την αισιοδοξία των γιατρών που το παρακολουθούν.

Η νοσηλεία του μικρού κοριτσιού θα συνεχιστεί στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου θα παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση μέχρι να κριθεί ασφαλής η επιστροφή του σε κατάλληλο περιβάλλον φροντίδας.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα

Το παιδί μεταφέρθηκε στις 21 Μαΐου αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Οι γιατροί διαπίστωσαν αιμάτωμα στον εγκέφαλο και πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ευρήματα που προκάλεσαν έντονη ανησυχία από τις πρώτες κιόλας ώρες.

Οι ιατρικές εξετάσεις φέρεται να κατέρριψαν τους ισχυρισμούς περί ατυχήματος σε παιδική χαρά, καθώς τα ευρήματα παρέπεμπαν σε περιστατικά κακοποίησης και παρατεταμένης βίας.

Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Στο νοσοκομείο παραμένουν τα τρία αδέλφια του

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της φιλοξενίας των τριών αδελφών του κοριτσιού, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, περίπου δέκα ημέρες μετά την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό περιβάλλον.

Πρόκειται για τρία αγόρια ηλικίας έξι μηνών, έξι και οκτώ ετών, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που να δικαιολογούν νοσηλεία. Ωστόσο, η απουσία διαθέσιμης και κατάλληλης δομής φιλοξενίας έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί ασφαλής λύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τους ιατρικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν ενδείξεις παραμέλησης, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του νοσοκομείου εκφράζουν προβληματισμό για τη μακροχρόνια παραμονή τους σε έναν χώρο που δεν προορίζεται για την καθημερινή διαβίωση υγιών παιδιών. Όπως επισημαίνουν, το προσωπικό καλείται να καλύψει ανάγκες που υπερβαίνουν τα όρια της νοσηλευτικής φροντίδας, ενώ η κατάσταση επηρεάζει και τη λειτουργία της κλινικής.

Κοινωνικές υπηρεσίες και αρμόδιοι φορείς αναζητούν πλέον άμεσα λύση, είτε μέσω δομών παιδικής προστασίας είτε μέσω διαδικασιών αναδοχής, ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον.