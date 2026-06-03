Έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη ναρκωτικά με ... δέμα - Συνελήφθησαν δύο νεαροί

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εμπλοκή νεαρών ηλικιών σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, είτε ως χρήστες είτε ως μέλη κυκλωμάτων διακίνησης, καθώς το φαινόμενο καταγράφεται με αυξανόμενη συχνότητα και κινητοποιεί συνεχώς τις διωκτικές αρχές. Μια ακόμη τέτοια υπόθεση ήρθε στο "φως" τα τελευταία 24ωρα στην Κρήτη.

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