Ηράκλειο: Σταμάτησε έναν άγνωστο και του είπε ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του

Μία περίεργη υπόθεση με φερόμενη δήλωση πρόθεσης αυτοκτονίας, ερευνούν οι διωκτικές αρχές στο Ηράκλειο, τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 28χρονος Ολλανδός σταμάτησε έναν περαστικό και του είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Διαβάστε για τον άνδρα που θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του στο Ηράκλειο.