Ηράκλειο και Χανιά «πρωταθλητές» στις καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της 6ης Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών WOMEN_WATCH, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου. Η έκθεση καταγράφει τα περιστατικά για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025, αλλά και συνολικά για το έτος, αποτυπώνοντας μια εικόνα που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς το φαινόμενο διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα με αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.

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