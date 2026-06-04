Ηράκλειο: Σύλληψη γνωστού επαγγελματία - Δικογραφία για απειλή, εκβίαση και περίστροφο

Με τις κατηγορίες της απειλής και της εκβίασης βρίσκεται αντιμέτωπος κρητικός, γνωστός επαγγελματίας στο χώρο επισκευής αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα φέρεται να αντιμετωπίζει και κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα καθώς σε έρευνα που έγινε στο χώρο του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο (είναι οι αλλαγές που έγιναν μετά τις εξαγγελίες Χρυσοχοϊδη για την πάταξη της οπλοκατοχής).

Διαβάστε για τη σύλληψη γνωστού επαγγελματία στο Ηράκλειο της Κρήτης.