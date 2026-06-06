Μυστήριο με 27χρονο που έπαθε ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε 27χρονος σε ξενοδοχείο στην Χερσόνησο της Κρήτης καθώς χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, για την ηλεκτροπληξία που υπέστη ο 27χρονος στη Χερσόνησο κινητοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και ξεκίνησε τη μεταφορά του προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου.



Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο.



Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.