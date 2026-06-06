Η καρδιά της Κρήτης «χτύπησε» στο κέντρο των Βρυξελλών - Λύρα και χοροί στην Grand Place

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Μια ιδιαίτερη εμπειρία έζησαν τα 20 μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», τα οποία επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρωτοβουλία και πρόσκληση του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου.

Κατά την παραμονή τους, η κρητική αποστολή ξεναγήθηκε στους χώρους του Κοινοβουλίου και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και για τις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσκεψη κορυφώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην ιστορική Grand Place των Βρυξελλών, όπου τα μέλη του ομίλου παρουσίασαν παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

Μάλιστα, ο Νίκος Παπανδρέου συμμετείχε στη δράση, ακολουθώντας τους χορευτές και γινόμενος μέρος της εκδήλωσης.

Μέλη του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», επισκέφθηκαν το ευρωκοινοβούλιο έπειτα από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου. pic.twitter.com/LhK7AJ7FPK — Flash.gr (@flashgrofficial) June 6, 2026

Το μήνυμα Παπανδρέου

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η Ευρώπη «είναι οι άνθρωποί της, οι παραδόσεις και οι πολιτισμοί της», σημειώνοντας πως η παρουσία της κρητικής αποστολής αναδεικνύει τη σύνδεση της ευρωπαϊκής ταυτότητας με τις τοπικές παραδόσεις.

Αναφερόμενος και στον μύθο της Ευρώπης, τόνισε τη συμβολική σχέση της Κρήτης με την ιστορία της ηπείρου και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Η δράση της κρητικής αποστολής ανέδειξε τον ρόλο του πολιτισμού ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, μεταφέροντας τοπικές παραδόσεις στο κέντρο των ευρωπαϊκών θεσμών.