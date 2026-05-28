Ηράκλειο: Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης και ο 27χρονος- Αναζητούν ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά

Προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο (30/5) ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής Χανίων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ πήραν η 25χρονη μητέρα του ανήλικου κοριτσιού και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, σε βάρος των δύο εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και πλέον θα πάρουν το δρόμο της κύριας ανάκρισης για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του παιδιού, ο οποίος φέρεται να οφείλεται σε βαριά κακοποίηση.

Επίσης, χθες Τετάρτη ο 27χρονος Πακιστανός καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ μόλις μία ημέρα πριν, η 25χρονη μητέρα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, επίσης χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η μητέρα της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Με δεδομένο ότι και οι δύο θα οδηγηθούν στη φυλακή, έτσι κι αλλιώς, μέλημα της Εισαγγελίας και των κοινωνικών υπηρεσιών είναι τώρα να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της επιμέλειας των τριών παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων-τα δύο στην Παιδιατρική κλινική και το 8 μηνών βρέφος στη Μαιευτική κλινική αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, το 3χρονο κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε διαδικασία αποσωλήνωσής της.

Σοκάρουν οι εικόνες από την αποθήκη που ζούσαν με τα παιδιά

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά, σε μια αποθήκη θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η 25χρονη και ο 27χρονος φέρεται να άφηναν τα ανήλικα παιδιά μόνα τους για αρκετές ώρες, όταν πήγαιναν για δουλειά.

Πλέον, εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αφορά καθαρά στην υπόθεση της κακοποίησης, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η φροντίδα αυτών των παιδιών και το μεγάλωμα τους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Προς εξιχνίαση -και μέσω εξέτασης DNA- βρίσκεται η βιολογική σχέση που έχουν οι δύο με τα τέσσερα παιδιά, με το δεδομένο ότι η μητέρα προχώρησε σε σωρεία ψευδών δηλώσεων στις Αρχές για την ταυτότητα των παιδιών.