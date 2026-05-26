Χολαργός: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που την πυροβόλησε ο σύζυγός της πριν αυτοκτονήσει

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται -έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο- η 53χρονη γυναίκαπου δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι από τον σύζυγό της, πριν αυτός στρέψει το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/5) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πιλοτή του σπιτιού τους στον Χολαργό. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια ο 57χρονος δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Πάντως, το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο είχε τις αισθήσεις της. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό μέσα στο διαμέρισμα, ενώ δίπλα του βρέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού μετά τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με περιοίκο, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει «βοήθεια», και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.

Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καβγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.